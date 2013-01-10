联赛杯切尔西主场0-2负斯旺西

周三英格兰联赛杯半决赛第一场切尔西主场爆冷0-2不敌斯旺西，这是蓝军在8天内第二次主场败给弱旅，切尔西在上周三的英超比赛中0-1输给排名垫底的女王公园巡游者。在英超联赛中表现抢眼的米丘与替补上场的拉格汉姆分别建功。这粒进球是米丘本赛季打入的第16粒进球。蓝军中马塔与拉米雷斯则分别浪费宝贵进球机会。路透