足总杯阿森纳遭英冠球队淘汰

周六英格兰足总杯第五轮阿森纳主场0-1不敌上赛季从英超降级至英冠的布莱克本。第72分钟科林·理查兹为客队打入本场比赛唯一进球。阿森纳全场共打门26次但未能打进一球，终场后枪手在主场球迷的嘘声下离场，这是其两个月来第二次不敌弱旅。阿森纳联赛落后21分排在第五，本赛季唯一的夺冠希望只剩欧冠联赛。路透