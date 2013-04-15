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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 15日 星期一 14:39 BJT

英足总杯--曼城2-1淘汰切尔西进决赛

周日上演的英格兰足总杯半决赛中，曼城2-1淘汰卫冕冠军切尔西晋级决赛。第35分钟纳斯里为曼城首开纪录，下半时一开场阿圭罗头球攻门为曼城扩大领先，第66分钟登巴巴为切尔西扳回一城。赛后蓝军主帅贝尼特斯称，有一粒“明显的”点球没有判给切尔西。威根周六2-0胜英冠球队米尔沃尔，亦闯入决赛。路透
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