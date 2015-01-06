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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 6日 星期二 11:14 BJT

杰拉德独中两元 利物浦足总杯涉险晋级

杰拉德周一独中两元，率领利物浦2-1击败英乙球队温布尔登，杀入足总杯第四轮。当晚的另一场足总杯比赛中，英超弱旅伯恩利1-1逼平托特纳姆热刺，两队将重赛，胜者下轮对阵莱切斯特城。利物浦将与英冠球队博尔顿争夺晋级下一轮的资格。
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