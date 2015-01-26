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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 26日 星期一 15:10 BJT

卫冕冠军阿森纳闯进足总杯第五轮

英超球队阿森纳、阿斯顿维拉和西汉姆联队周日分别在足总杯第四轮闯关成功，而一天前切尔西和曼城分别遭布拉特福德和米德尔斯堡淘汰。卫冕冠军阿森纳3-2击败英冠球队布莱顿及霍夫队，沃尔科特、厄齐尔和罗斯基分别为阿森纳建功。路透
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