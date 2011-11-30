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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 30日 星期三 18:22 BJT

利物浦2-0胜切尔西

周二在斯坦福桥球场展开的一场英格兰四分之一决赛较量中，马克西·罗德里格斯和与马丁·凯利下半时分别进球，帮助利物浦最终2-0胜切尔西，这也是10天内利物浦在斯坦福桥球场的第二场胜利。利物浦上半时亦占据上风，卡罗尔创造点球并且亲自主罚，但被切尔西门将特恩布尔扑出。路透

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