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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 1日 星期四 11:59 BJT

联赛杯---利物浦1-3不敌斯旺西遭淘汰

英格兰联赛杯第四轮卫冕冠军利物浦坐镇安菲尔德球场迎战斯旺西。第34分钟奇科首开纪录，代尔第72分钟再下一城客队2-0领先，随後苏亚雷斯为利物浦扳回一分，然而客队凭借德古兹曼在补时阶段的进球，3-1淘汰利物浦。在另一场比赛中托特纳姆热刺1-2不敌诺维奇亦遭淘汰。路透

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