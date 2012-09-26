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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 26日 星期三 11:58 BJT

联赛杯曼城埃弗顿双双出局

英格兰联赛杯第三轮周二打响，上赛季英超冠军曼城主场迎战阿斯顿维拉，维拉在周二的比赛中表现出惊人势头。下半场结束时双方2-2战平，加时赛中维拉连入两球4-2取胜淘汰曼城。在另一场比赛中，埃弗顿1-2不敌利兹联队亦遭出局。图片摄于曼城与阿斯顿维拉比赛中。

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