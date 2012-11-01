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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 1日 星期四 11:54 BJT

联赛杯---切尔西5-4加时险胜曼联

英格兰联赛杯一场焦点战周三在斯坦福桥球场打响，切尔西最终经过加时5-4险胜曼联晋级八强。上半场吉格斯、路易斯、埃尔南德斯先後破门，曼联2-1领先，下半场卡希尔头、纳尼、阿扎尔先後进球，双方3-3平进入加时。斯图里奇、拉米雷斯打入蓝军第四、五粒进球，吉格斯随後点球破门但无力回天。路透

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