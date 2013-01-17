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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 17日 星期四 11:17 BJT

足总杯---曼联阿森纳分别晋级

周三英格兰足总杯第三轮的重赛中，曼联1-0小胜西汉姆晋级第四轮。鲁尼第9分钟破门，但下半场时罚飞点球。曼联在下一轮中将面对英超对手富勒姆；而在当日的另一场比赛中，阿森纳虽浪费众多机会，也最终凭借威尔希尔在第86分钟的进球1-0击败斯旺西，晋级下一轮。路透

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