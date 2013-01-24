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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 24日 星期四 14:55 BJT

斯旺西淘汰切尔西晋级联赛杯决赛

斯旺西周三在联赛杯半决赛第二回合交锋中0-0逼平切尔西，以两回合总比分2-0淘汰对手杀入决赛。来自威尔士的斯旺西两周前客场2-0击败蓝军，周三则在主场球迷的助威声中顽强守住胜果。切尔西全场占据主动，但一直无力攻破对方球门。斯旺西将与英乙球队布拉德福德争夺联赛杯冠军。路透
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