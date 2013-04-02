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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 2日 星期二 14:33 BJT

切尔西淘汰曼联杀入足总杯四强

登巴巴周一打入精彩一球，助卫冕冠军切尔西在英格兰足总杯第六轮的重赛中1-0击败曼联，蓝军将在半决赛中对阵曼城。塞内加尔国脚登巴巴之前10次代表蓝军出赛仅打进过一球，不过周一他在第49分钟一记技惊四座的垫射打进全场唯一进球，将红魔送出局。切尔西过去六个赛季中四次捧起过足总杯。路透
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