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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 6日 星期日 10:19 BJT

范佩西补时进球 曼联2-2战平西汉姆

周六英格兰足总杯第三轮曼联客场对阵西汉姆，乔·科尔阔别10后回归西汉姆献上精彩首秀，而范佩西在补时阶段的进球则更为抢眼。第23分钟克莱维利为曼联首开纪录，随后科尔两次助攻科林斯助主队反超比分，第91分钟范佩西破门将比分扳平，双方将择日再战。科尔于周五正式自利物浦回归西汉姆。路透
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