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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 22日 星期五 12:19 BJT

前BBC总经理戴克将成为英足总新任主席

前BBC总经理格雷格·戴克(Greg Dyke)将在今年七月接替大卫·伯恩斯坦成为英足总(FA)新一任主席，对他的提名周四获得了英足总董事会的全体支持。65岁的戴克上世纪90年代曾任曼联主管，自2006年起担任英甲球队布伦特福德非执行主席一职，戴克上任前须辞掉该职务。路透

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