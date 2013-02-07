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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 7日 星期四 11:34 BJT

鲁尼兰帕德破门 英格兰2-1巴西

周三进行的国家队友谊赛中，英格兰主场2-1胜巴西，23年来首次面对桑巴军团赢球。第27分钟鲁尼首开纪录，打入自己在国家队的第33粒进球，下半场一开场弗雷德为巴西队追平比分，第60分钟兰帕德接鲁尼传球射门破网。32岁的小罗纳尔多时隔一年重返巴西国家队，而他在上半时罚失点球，中场时被换下。路透
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