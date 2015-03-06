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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 6日 星期五 09:53 BJT

纽卡斯尔前锋西塞口吐对手 将面临严重处罚

纽卡斯尔前锋西塞接受英格兰足总对其向曼联后卫埃文斯头口水的指控，将面临严厉惩罚。“俱乐部和西塞都认为这种行为是不能接受的，”纽卡斯尔总监查恩利表示。足总具体给出的处罚尚未可知，但媒体报导称，这位塞内加尔国脚将面临长时间停赛。埃文斯也被指控向西塞吐口水，但他对此否认。路透
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