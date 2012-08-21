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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 21日 星期二 11:42 BJT

范佩西首秀 曼联0-1负埃佛顿

2012-13赛季英超首轮周一进行了最後一场比赛，曼联做客古迪逊公园球场对阵埃佛顿。第57分钟费莱尼头球破门。刚由阿森纳转会至曼联的范佩西第68分钟上场，但并未改变比赛结果，埃佛顿最终以1-0胜曼联。本周六曼联将主场迎战富勒姆。

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