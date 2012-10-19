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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 19日 星期五 11:51 BJT

特里将不对FA裁定上诉 科尔被处罚金

切尔西队长约翰·特里(图左)周四表示，将接受英足总(FA)在其种族歧视一案中做出的裁决和处罚，不会进行上诉。此前英足总向特里开出国内禁赛四场、罚款22万英镑的罚单。另外FA周四表示，切尔西后卫阿什利·科尔(图右)由於在Twitter上爆粗口辱骂FA，将被处以9万英镑的罚款。路透

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