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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 5日 星期六 10:31 BJT

曼城一球迷被禁三年

一名曼城球迷因在曼彻斯特德比中冲进场地追打费迪南德，周五被英国地方法院判决禁止入场观看球赛三年。另据媒体报道，这名21岁、名叫Matthew Stott球迷还将在接下来的三个月中面临56天监禁的缓刑，120小时的社区服务以及晚8点至早6点的宵禁。路透

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