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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 24日 星期五 14:14 BJT

费迪南德与曼联续约一年

曼联后防老将里奥·费迪南德周四与红魔续约一年，34岁的费迪南德已在曼联效力了11个赛季。费迪南德上周退出英格兰国家队。自2002年在曼联首次亮相后，费迪南德共为曼联出战过432场比赛。曼联新帅莫耶斯称非常高兴能与费迪南德续约并称期待与其合作。路透
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