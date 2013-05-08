资料：弗格森执教生涯49项锦标

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透伦敦5月8日 - 弗格森本赛季结束后将戴着英国足坛最成功教练的光环退休，曼联上月赢得的英超冠军是他执教生涯的第49座锦标。他在1974年从东斯特灵队(East Stirling)开始教练生涯。
以下是他执教生涯中取得的一系列荣誉。
* 圣美伦
1976-77赛季苏格兰甲级联赛(第二级别联赛)冠军
* 阿伯丁
三次苏格兰超级联赛冠军(1979-80、1983-84和1984-85赛季)
四次苏格兰足总杯冠军：1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86赛季
一次苏格兰联赛杯冠军：1985-86赛季
一次欧洲优胜者杯冠军：1982-83赛季
一次欧洲超级杯冠军：1983年
* 曼联
13次英格兰顶级联赛冠军：1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97,1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09,2010-11, 2012-13赛季
五次英格兰足总杯冠军：1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04
四次英格兰联赛杯冠军：1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10
10次慈善盾/社区盾杯冠军：1990 (并列), 1993, 1994,1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011年
两次欧冠联赛冠军：1998-99, 2007-08
一次欧洲优胜者杯冠军：1990-91
一次欧洲超级杯冠军：1991年
一次丰田杯冠军：1999年
一次世俱杯冠军：2008年（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。