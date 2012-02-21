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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 21日 星期二 11:05 BJT

弗格森後悔错失签英格兰门神机会

曼联主帅弗格森承认当初错过10万英镑签英格兰门将乔·哈特的机会。曼联放过签约机会後，现年24岁哈特2006年加盟曼城。弗爵接受BBC电台采访时表示：“我本可以10万英镑买乔·哈特，人人都会犯错。看看过去20年英格兰门将情况，我认为他显然是最出色的。”路透

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