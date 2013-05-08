版本:
中国
娱乐体育 | 2013年 5月 8日 星期三 16:41 BJT

曼联老帅弗格森本赛季后退休

路透伦敦5月8日 - 英超冠军曼联俱乐部周三证实，主帅弗格森将在本赛季结束后退休，结束在曼联27年的主帅生涯。

现年71岁的弗爵爷通过曼联网站宣布了自己的这一决定，他不久前刚刚率领曼联第13次赢得英格兰顶级联赛冠军。（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 娱乐体育

热门文章

编辑推荐

文章推荐