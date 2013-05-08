曼联老帅弗格森本赛季后退休

路透伦敦5月8日 - 英超冠军曼联俱乐部周三证实，主帅弗格森将在本赛季结束后退休，结束在曼联27年的主帅生涯。

现年71岁的弗爵爷通过曼联网站宣布了自己的这一决定，他不久前刚刚率领曼联第13次赢得英格兰顶级联赛冠军。（完）