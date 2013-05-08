曼联老帅弗格森本赛季后退休

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透伦敦5月8日 - 英超冠军曼联俱乐部周三证实，主帅弗格森将在本赛季结束后退休，结束在曼联27年的主帅生涯。
现年71岁的弗爵爷通过曼联网站宣布了自己的这一决定，他不久前刚刚率领曼联第13次赢得英格兰顶级联赛冠军。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。