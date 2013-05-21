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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 21日 星期二 14:17 BJT

弗格森当选LMA年度最佳主帅

曼联主帅弗格森周一当选英国教练协会年度最佳主教练(LMA Annual Awards)，这是71岁的弗格森第四次获得这一荣誉。弗爵爷的执教生涯以周日联赛的一场5-5平局画上句号。在执教曼联的26年间，弗格森率领曼联夺得38个主要赛事的冠军奖杯。曼联新任主帅莫耶斯将在7月1日走马上任。路透
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