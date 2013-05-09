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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 9日 星期四 11:56 BJT

弗格森宣布退休 曼联爵爷时代落幕

71岁的曼联主帅弗格森宣布将在本赛季结束后退休，本月19日曼联与西布朗的比赛将是弗爵爷个人职业生涯的收官之战，也是其执教曼联的第1500场比赛。弗格森1986年接掌曼联教鞭，在其执掌曼联的26年间共夺得13个英超联赛冠军、2个欧冠冠军、5个足总杯冠军、4次联赛杯冠军以及FIFA世俱杯等。路透

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