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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 6日 星期二 10:12 BJT

曼联将为弗格森立像

英超俱乐部曼联表示，将为其主教练弗格森在其主场老特拉福德球场树立雕塑，以表彰其执教红魔26年来所作出的贡献。弗爵爷自1986年接掌之後，共带领曼联夺得12届英超联赛冠军、2座欧洲冠军杯、5座英格兰足总杯和4座英格兰联赛杯。其雕像将於11月23日揭幕。路透

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