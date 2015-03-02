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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 2日 星期一 11:18 BJT

特里宝刀不老 切尔西捧起联赛杯

特里周日向切尔西球迷充分证明自己“队长、领袖和传奇”的地位绝非浪得虚名，凭借进球率领蓝军2-0击败托特纳姆热刺捧起联赛杯冠军。这位前英格兰队队长再度扮演了激活全队的角色，并在第45分钟破门，之后第56分钟科斯塔的射门造成沃克自摆乌龙，切尔西锁定联赛杯冠军。路透
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