兰帕德梅开二度 切尔西逆转埃弗顿

兰帕德周日贡献两球，帮助切尔西在英超赛场2-1逆转埃弗顿，也证明自己对蓝军的价值。外界纷纷传言兰帕德很快可能会被切尔西挂牌出售，而他此役在在上下半时各入一球，向球队决策者证明其能力。之前皮纳尔在开场63秒为埃弗顿打入闪电一球。切尔西在临时主帅贝尼特斯率领下取得四连胜后，积分上升至英超第三，在少赛一场情况下落后排名第二的曼城四分。路透