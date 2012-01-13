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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 13日 星期五 16:03 BJT

杰拉德与利物浦续签长约

利物浦队长杰拉德周四证实，已经与俱乐部签订了新的长期合同，身披红军战袍结束球员生涯几乎肯定无疑。不过，无论是利物浦或者是31岁的杰拉德均未说明合约时长。这位英格兰中场1998年11月18岁时首次为利物浦亮相，迄今为球队出战566场比赛，总进球数达到144粒。路透

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