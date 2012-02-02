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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 2日 星期四 10:48 BJT

阿森纳0-0平博尔顿跌至第七

周三阿森纳客场0-0平博尔顿，英超连续四场没有取胜，排名跌至第七。阿森纳前锋范佩西比赛中两次射门被门框挡出。阿森纳目前比第四名落後五分，而在温格过去十年执教历史中枪手几乎稳居前四名阵营。当被问及球队晋级下赛季欧冠赛的前景时，主帅温格表示：“信仰在，意念在，信心也在。”路透

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