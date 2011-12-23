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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 23日 星期五 11:36 BJT

热刺1-1平切尔西 继续第三

托特纳姆热刺周四在白鹿巷球场一次颇具娱乐性的较量中，主场1-1战平切尔西，16场比赛积35分英超排名继居第三，切尔西两分落後，排第四。在比赛中，阿德巴约开场第8分钟即接贝尔助攻破门，为主队完美开局，但随後切尔西发力，第23分钟斯图里奇攻入一记进球，双方最终1-1战平。路透

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