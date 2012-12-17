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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 17日 星期一 14:15 BJT

英超---热刺1-0斯旺西

周日英超联赛托特纳姆热刺主场1-0击败斯旺西，比利时国脚维尔通根在第75分钟打入本场比赛唯一进球，此战之后热刺积29分超过埃弗顿上升至第四位；周六曼联3-1击败桑德兰，以6分优势继续领跑积分榜，曼城、切尔西分列第二第三。路透

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