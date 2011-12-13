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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 13日 星期二 18:26 BJT

切尔西2-1终结曼城不败纪录

周一切尔西主场2-1力克曼城，後者尝本英超赛季首败但仍排名第一，切尔西升至第三。开赛第二分钟巴洛特利为曼城首开纪录，第34分钟梅雷莱斯凌空抽射为切尔西扳平比分，第58分钟曼城克利希累计两张黄牌被罚下，比赛尾声兰帕德罚点球命中，为切尔西完成绝杀。路透

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