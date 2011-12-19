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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 19日 星期一 10:48 BJT

鲁尼头球闪击 曼联2-0告捷

周日曼联客场2-0胜巡游者，一度赶超同城死敌曼城。鲁尼开场仅52秒即头球破门，攻入本赛季第12粒联赛进球，第56分钟卡里克再下一城，曼联2-0取胜，16场比赛积39分，一度超曼城1分，但後者在随後便以1-0主场击败阿森纳，因此曼联与榜首的差距依为2分。路透

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