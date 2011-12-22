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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 22日 星期四 10:47 BJT

曼城3-0夺圣诞冠军

英超领头羊曼城周三主场3-0胜斯托克城，确保了圣诞节稳居英超积分榜首位置。在比赛中，阿圭罗梅开二度，亚当·约翰逊远射破网，曼城3-0斩获联赛主场14连胜，积44分，超同城劲敌曼联2分。而当天另一场比赛中，曼联客场5-0大胜富勒姆，排名第二。路透

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