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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 27日 星期二 12:04 BJT

曼联5-0 积分追平曼城

周一曼联在老特拉福德球场5-0大胜维甘，英超积分追平曼城，後者客场0-0平西布朗。曼联方贝尔巴托夫两次破门，一次主罚命中，朴智星、瓦伦西亚亦分别进球，而客队毫无建树，且上半时即将结束时中锋萨蒙直接红牌罚下。18场比赛过後曼城与曼联双双积45分。路透

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