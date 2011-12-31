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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 31日 星期六 11:25 BJT

利物浦3-1胜纽卡斯尔

杰拉德再次验证了对利物浦的巨大影响力，周五在安菲尔德球场的英超一战中，伤愈复出的杰拉德第59分钟替补上场，当时场上比分为1-1，杰拉德距离比赛结束还有12分钟时推射破门，率利物浦主场3-1胜纽卡斯尔，威尔士射手贝拉米本场比赛中为利物浦梅开二度。路透

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