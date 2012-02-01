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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 1日 星期三 11:43 BJT

曼联旧部绝杀 曼城0-1不敌埃弗顿

前曼联中场吉布森为老东家做了件大好事，因他贡献绝杀一球，帮助埃弗顿主场1-0胜曼联劲敌曼城。爱尔兰中场吉布森本月稍早刚离开曼联加盟埃弗顿，当场比赛第60分钟，他以一脚大力抽射为埃弗顿锁定胜局。在另外一场比赛中，曼联则2-0胜斯托克城，英超积分追平曼城。路透

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