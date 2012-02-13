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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 13日 星期一 18:37 BJT

曼城继续占据英超榜首

莱斯科特第62分钟进球与门将哈特比赛末尾的精彩补救，助曼城周日1-0胜阿斯顿维拉，继续占据英超榜首。曼联周六2-1胜利物浦一度反超曼城，不过曼城的胜利使其在25轮比赛後积60分，仍居英超榜首，领先曼联两分。路透

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