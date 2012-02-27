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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 27日 星期一 13:59 BJT

曼联2-1胜诺维奇 吉格斯立功

曼联周日英超一役中2-1胜诺维奇，第900次为曼联出战的吉格斯比赛尾声打入制胜球。保罗·斯科尔斯第7分钟头球为曼联拔得头筹，第83分钟霍尔特为诺维奇扳平比分，但吉格斯进球让曼联笑到最後。本轮过後曼联落後英超领头羊曼城2分。另一役中阿森纳5-2逆转胜托特纳姆热刺。路透

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