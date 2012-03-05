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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 5日 星期一 16:53 BJT

阿什利·扬梅开二度 曼联3-1胜热刺

周日阿什利·扬两球助曼联3-1胜托特纳姆热刺，取得一场关键胜利，与英超领头羊曼城的比分差距重新缩小至两分。英格兰国脚边锋扬在白鹿巷梅开二度，之前鲁尼第44分钟头球破门，为曼联赢得半场时的领先，而英超排名第三的热刺全场毫不松懈，只是缺少破门机会，仅迪福第87分钟进球。路透

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