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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 13日 星期二 18:09 BJT

阿森纳2-1再次逆转取胜

阿森纳缩小了与英超第三托特纳姆热刺的积分差距。在周一主场迎战纽卡斯尔的比赛中，维尔马伦补时绝杀，助阿森纳2-1胜客队。这已是阿森纳连续第四场联赛逆转取胜。本·阿尔法第14分钟为纽卡斯尔拔得头筹，但范佩西一分钟不到就为阿森纳扳平比分，维尔马伦补时第五分钟为阿森纳锁定胜局。路透

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