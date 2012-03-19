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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 19日 星期一 12:13 BJT

曼联大胜 扩大英超领先优势

曼联周日毫不留情客场5-0重创10人迎战的狼队，领先第二名曼城的优势拉大到4分，继续在英超领跑。开战不久，曼联由伊文斯先下一城，随後狼队祖巴尔两张黄牌被罚下场，曼联打开进球潮，中场休息前瓦伦西亚与威尔克斯先後各进一球，之後埃尔南德斯梅开二度，曼联最终大获全胜。路透

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