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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 22日 星期四 18:01 BJT

特维斯助攻绝杀 曼城2-1胜切尔西

周三曼城主场2-1击败切尔西，在英超夺冠争夺中继续向曼联施压，纳斯里比赛尾声上演绝杀，特维斯则为其助攻，宣告他在曼城的回归。卡希尔为切尔西首开纪录，阿奎罗随後罚点球追平比分，第85分钟，特维斯妙传，纳斯里接球後挑射破门，曼城2-1告捷。路透

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