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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 27日 星期二 12:29 BJT

曼联1-0再胜 领先曼城3分

周一曼联主场1-0战胜富勒姆，英超排名第一，超曼城三分，鲁尼攻入本赛季第21粒英超进球，开赛第41分钟，鲁尼近距离将球攻入网内，这也是全场唯一一粒进球。此役是曼联过去10场联赛中第9次取胜，曼联积73分，英超还剩8场比赛，英超夺冠希望增大。路透

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