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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 1日 星期日 11:20 BJT

曼城3-3险平桑德兰

曼城周六凭借比赛尾声两粒进球，最终主场3-3平桑德兰，为球队赎回一分，但此结果有利曼联争夺英超冠军。曼城目前积71分，落後曼联2分，还剩7场比赛。巴洛特利为曼城梅开二度，另一个进球是科拉罗夫，桑德兰拉尔森梅开二度，另一个进球的是本特纳。路透

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