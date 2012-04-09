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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 9日 星期一 17:35 BJT

曼城失利 曼联距冠军仅咫尺

曼联周日主场2-0击败女王公园巡游者，在英超比赛还剩六轮情况下领先第二名曼城已达8分，鲁尼罚中有争议的点球、保罗第68分钟远射分别为曼联立功。曼城则客场0-1败于阿森纳，阿尔特塔为阿森纳建功，曼城前锋巴洛特利则被红牌罚下。路透

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