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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 12日 星期四 12:20 BJT

曼城完胜 超失利曼联5分

曼联周三在一场死气沉沉的英超联赛中0-1不敌弱旅维冈竞技，下半时刚开始不久马隆尼精彩进球宣告了曼联的失利。同时曼城则4-0大胜西布朗，此轮後曼城在积分榜上超曼联5分，特维斯回归曼城首发贡献一粒进球，阿奎罗梅开二度，席尔瓦锦上添花。路透

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