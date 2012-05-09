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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 9日 星期三 09:47 BJT

切尔西无缘英超前四名

切尔西周二1-4惨败给利物浦，本赛季铁定无缘英超前四名，只有在5月19日的欧冠决赛中捧杯，才能跻身下赛季欧冠赛场。切尔西目前落後第四名托特纳姆热刺五分，这是自2001-02赛季以来蓝军首次无缘英超前四名。路透

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