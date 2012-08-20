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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 20日 星期一 11:35 BJT

曼城主场逆转迎首胜

英超联赛上赛季冠军曼城周日主场迎战南安普敦。上半时阿奎罗受伤离场，席尔瓦错失点球，特维斯先进一球；下半场南安普敦连入两球将比分反超，1-2落後的曼城凭借哲科和纳斯里的两粒进球再度逆转，最终3-2战胜对手，迎来新赛季首轮比赛的胜利。

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